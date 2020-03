Jürgen Werner war am vergangenen Sonntag beim 2:0-Derbysieg von Manchester United gegen Manchester City live im Old Trafford. Danach war der Vizepräsident des LASK sicher: „Sie kennen die österreichische Liga nicht und werden uns unterschätzen“, meinte der gebürtige Welser gegenüber der Kronen Zeitung. Die Red Devils dürften sich allerdings genau mit dem aktuellen Tabellenführer der Tipico Bundesliga beschäftigen, um im Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstag (18:55 Uhr) keine böse Überraschung zu erleben.

ManUnited kontaktierte Canadi: "Manchester United unterschätzt den LASK nicht"

Ein Mitarbeiter der Red Devils soll nämlich den ehemaligen Rapid-Coach Damir Canadi kontaktiert haben, um Informationen über die Ismael-Truppe einzuholen. Der Kontakt sei über jene Berateragentur zustande gekommen, bei der sowohl Damir Canadi als auch ManUnited-Coach Ole Gunnar Solskjaer unter Vertrag stehen. Zudem hospitierte der Wiener im Jänner dieses Jahres sechs Tage lang im Trainingslager des englischen Rekordmeisters im spanischen Marbella.

Worüber Canadi mit dem Mitarbeiter der Red Devils genau gesprochen hat, wollte er nicht verraten. So viel sei aber gesagt: „Manchester United unterschätzt den LASK nicht“, stellt der vereinslose Trainer klar. Völlig chancenlos sieht Canadi die Linzer Athletiker nicht: „Der LASK hat nichts zu verlieren, ManUnited steht unter Druck. Man muss an dem festhalten, was die Mannschaft auszeichnet, also vor keinem Gegner in Ehrfurcht erstarren“, lautet sein Rat.

