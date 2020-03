Großer Schock für den LASK und seine Fans: Das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen den Linzer Athletikern und Manchester United fällt offenbar dem Coronavirus zum Opfer und soll vor leeren Rängen oder vor maximal 500 Zuschauern stattfinden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Eine offizielle Bestätigung des Klubs steht noch aus.

Coronavirus löst Sport-Beben aus

Das Coronavirus hält aktuell die gesamte Welt in Atem und wirkt sich nun auch auf Sportveranstaltungen aus. So verhängte etwa Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte den Ausschluss von Zuschauern bei sämtlichen Sportveranstaltungen. Heißt: Mindestens drei Spieltage in der italienischen Serie A weden vor leeren Rängen stattfinden.

Auch in Deutschland wird am kommenden Wochenende wohl zumindest eine Partie (ausgerechnet das prestigeträchtige Revier-Derby zwischen Dortmund und Schalke) als Geisterspiel ausgetragen. Auch die morgige Nachtragspartie zwischen Gladbach und Köln wird vor leeren Rängen stattfinden.

Dramatische Maßnahmen auch in der UEFA Champions League: Demnach finden die Achtelfinal-Rückspiele zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund sowie Valencia gegen Atalanta Bergamo und FC Barcelona gegen SSC Napoli unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Großveranstaltungen in Österreich abgesagt

"Wir haben uns dazu entschlossen, alle Outdoor-Veranstaltungen über 500 Teilnehmer bis Anfang April abzusagen", gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Der Gesundheitsminister betonte allerdings auch, dass Fußballspiele stattfinden können - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz stellte klar, dass es dem Veranstalter obliege, ob Events abgesagt oder vor leere Rängen stattfinden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media