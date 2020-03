Es sind aufregende und hektische Stunden, die sich momentan in Österreich abspielen. Nachdem Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober sowie Innenminister Karl Nehammer im Rahmen einer Pressekonferenz verkündet hatten, dass sämtliche Outdoor-Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern sowie Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern bis Anfang April abgesagt werden, herrscht in der Sportwelt ein Termin-Chaos.

Fix: LASK vs. ManUnited findet ohne Zuschauer statt

Sehr schmerzhaft wirken sich die drastischen Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus für Österreichs Vizemeister LASK aus, der am Donnerstag im Heimspiel gegen Manchester United auf sein lautstarkes Publikum verzichten muss. Wie die Linzer in einer Aussendung nun bekannt geben, wird der Europa-League-Hit gegen Manchester United am Donnerstag ohne Zuschauer stattfinden.

"Der LASK gibt aus aktuellem Anlass bekannt, dass das für Donnerstag um 18:55 Uhr angesetzte UEFA-Europa-League-Heimspiel gegen Manchester United ohne Zuschauer stattfinden muss. Über weitere Details wird der Verein nach Veröffentlichung des einschlägigen Erlasses informieren", heißt es in der Aussendung der Linzer Athletiker.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media