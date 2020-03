Einen Tag vor dem Geisterspiel in der Europa League gegen Manchester United gibt der LASK weitere Details zum Ablauf des morgigen Achtelfinal-Hinspiels bekannt. "Im Einklang mit dem rechtskräftigen Erlass der Bundesregierung, welcher aufgrund des grassierenden Coronavirus eine Absage aller Großveranstaltungen über 500 Personen determiniert, gibt der LASK bekannt, dass das UEFA-Europa-League-Heimspiel gegen Manchester United unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird", bestätigt der Vizemeister.

500 Besucher zugelassen - darunter keine Anhänger

Wie bereits im Vorfeld erwartet, dürfen Fans dem Jahrhundert-Spiel der Linzer Athletiker bedauerlicherweise nicht beiwohnen, da die Kapazität der zugelassenen 500 Besucher des Spiels mit den beiden Mannschaften, Betreuern, UEFA-Staff, medizinischem Personal sowie Journalisten ausgeschöpft sein wird.

LASK erstattet Fans den Ticketpreis

Was LASK-Boss Siegmund Gruber und Geschäftsführer Andreas Protil bereits gegenüber Medien agekündigt hatten, wurde nun vom Klub offiziell bestätigt: Fans, die sich ein Ticket für das Hinspiel gesichert haben, bekommen den Eintrittspreis rückerstattet. "Der LASK wird unter Verzicht auf die gemäß AGB geltende Befreiung jeglicher Rückerstattungspflichten sämtliche Eintrittsgelder refundieren", kündigt der Verein an.

Alle Details zur Rückabwicklung sollen in der kommenden Woche folgen. Der LASK bittet jedoch um Geduld: "Aufgrund des Umstands, dass der Verein bis dato noch keine Veranstaltung mit zirka 14.000 Zuschauern finanziell rückabgewickelt hat, bitten wir alle Kartenbesitzer um Geduld."

Fanreise nach Manchester aktuell nicht in Gefahr

Aufgrund der besonderen Umstände sind freilich viele Fans besorgt, dass auch das Rückspiel in Manchester zu einem Geisterspiel erklärt wird. Dafür gibt es zurzeit (!) aber keine konkreten Hinweise. "Hinsichtlich der in der kommenden Woche anstehenden Fanreise nach Manchester liegen dem LASK zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Informationen vor, die eine Absage derselben nahelegen würden. Sollten uns diesbezüglich neue Erkenntnisse ereilen, wird der Verein diese umgehend kommunizieren", so der LASK abschließend.

