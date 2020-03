Nachdem die Österreichische Fußball-Bundesliga wegen den von der Regierung verhängten Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Verbreitung des Coronavirus die Runden 23 und 24 der Tipico Bundesliga absagen musste, suchen die Bundesligisten nun nach Lösungen, um auf Betriebstemperatur zu bleiben. Neben dem normalen Trainingsbetrieb, den so gut wie alle zwölf Bundesligisten wohl unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen werden, fixierten einige Klubs bereits Testspiele.

Rapid gegen FAC und Admira

So vereinbarte etwa der SK Rapid für kommenden Freitag ein Testspiel gegen Zweitligist FAC. Übernächsten Samstag treffen die Hütteldorfer in der Südstadt auf die Admira. Beide Partien werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. "Um die sozialen Kontakte unserer Mannschaft und Betreuer im Sinne der eingeleiteten Maßnahmen möglichst gering zu halten, werden die Trainingseinheiten bis auf weiteres geschlossen bleiben", schreibt der SK Rapid auf seiner Homepage.

Austria testet gegen zwei Teilnehmer der Meistergruppe

Rapids Stadtrivale Austria testet am Samstag (14.03.) in Hartberg gegen den TSV Hartberg. Eine Woche später spielen die Veilchen in Krottendorf (Stmk.) gegen den WAC (21.03.). Spielbeginn ist jeweils um 14:30 Uhr. Zuschauer sind keine zugelassen.

Sport-Vorstand Peter Stöger meint dazu: „Diese neuartige Situation stellt jeden auf die Probe und zieht notwendige Schritte in vielen Bereichen nach sich. Wir haben eine hohe Verantwortung gegenüber der Mannschaft, den Mitarbeitern und natürlich auch unseren Fans, somit werden wir auch die Entwicklungen sorgfältig beobachten."

"Um die weitere Verstärkung der Infektionswelle so weit wie möglich zu bremsen, werden auch alle PR-Termine, Schulbesuche, Autogrammstunden, Veranstaltungen sowie persönliche Interviewtermine und Pressekonferenzen mit Spielern, Trainern und Klubverantwortlichen als unterstützende Maßnahme ausgesetzt", gibt die Wiener Austria bekannt.

Altach testet gegen Dornbirn

Auch der SCR Altach konnte bereits einen Probegalopp fixieren. Der Bundesligist testet am kommenden Samstag, 14.03.2020, gegen den FC Dornbirn. Anpfiff in der CASHPOINT-Arena ist um 14 Uhr. Auch bei diesem Spiel sind keine Zuschauer zugelassen.

Christoph Längle, Geschäftsführer des SCRA, sagt: „Im Sinne der Volksgesundheit und unter dem Eindruck der gestern getroffenen Entscheidungen durch die Bundesregierung, ist es unserer Ansicht nach die aktuell einzig vernünftige Entscheidung, das Testspiel gegen den FC Dornbirn unter Ausschluss der Öffentlichkeit abzuhalten. Gerne bieten wir unseren Fans den Service eines Livestreams, so dass sie das Spiel bequem vom Wohnzimmer aus verfolgen können.“

Red Bull Salzburg sagt öffentliche Termine ab

Österreichs Serienmeister hatte bereits am gestrigen Dienstag bekannt gegeben, dass sämtliche öffentliche Termine für die kommenden Wochen abgesagt sind. "Um der Empfehlung der zuständigen Stellen hinsichtlich einer Einschränkung der sozialen Kontakte Folge zu leisten, werden auch alle öffentlichen Termine von Spielern und Betreuern (PR-Aktionen, Autogrammstunden, Schultermine etc.) für die nächsten Wochen ausgesetzt.

Diese Vorgehensweise betrifft auch persönliche Medientermine(Interviews, Pressekonferenzen etc.) mit Spielern oder Personen, die in direktem Kontakt mit der Mannschaft stehen", so die Salzburger in einer Aussendung.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media