Vor dem morgigen Geisterspiel in der Europa League zwischen dem LASK und Manchester United richten die Linzer Athletiker eine Botschaft an ihre Fans, die sich im Achtelfinal-Hinspiel bedauerlicherweise aufgrund der von der Regierung verhängten Maßnahmen (Verbot von Großveranstaltungen zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus) nicht im Stadion und auch nicht in der Nähe des Stadions aufhalten dürfen.

LASK bittet Fans, sich nicht in der Nähe des Stadions aufzuhalten

Größere Menschenansammlungen soll man in Zeiten wie diesen meiden. Demzufolge richtet der LASK einen Appell an seine Anhängerschaft: „Wir bitten euch, euch am Spieltag nicht in der Nähe des Stadions aufzuhalten“, heißt es darin. „Größere Menschenversammlungen müssen aufgrund einer behördlichen Anordnung aufgelöst werden“, warnt der LASK seine Fans. Szenen wie jene in Valencia, wo sich am Dienstag unzählige Fans vor dem Mestalla-Stadion versammelt hatten, um ihre Mannschaft zu unterstützen, soll es auf der Gugl nicht geben.

Der Appell des LASK im Wortlaut

Liebe Schwarz-Weiße: Fußball ist die schönste Nebensache der Welt. Deshalb ist es für uns alle verständlicherweise enttäuschend, dass das Spiel gegen Man Utd ohne Zuschauer stattfinden muss. Doch manche Dinge sind wichtiger als der Sport, den wir alle so sehr lieben.

Die Gesundheit von uns allen gehört zu diesen Dingen. Wir bitten euch daher, euch am Spieltag nicht in der Nähe des Stadions aufzuhalten. Größere Menschenversammlungen müssen aufgrund einer behördlichen Anordnung aufgelöst werden. Unterstützt unser Team von zu Hause aus, drückt beide Daumen für Schwarz-Weiß – aber bleibt zu Hause! Es geht um das Gemeinwohl von uns allen – GEMEINSAM SIND WIR LASK!

