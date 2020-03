Das für heute angesetzte Geisterspiel in der Europa League zwischen dem LASK und Manchester United findet definitiv statt. Das gab der LASK vor wenigen Augenblicken via Presseaussendung bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass sich die UEFA intensiv mit einem möglichen Abbruch der Bewerbe Champions League sowie Europa League auseinandersetzen soll.

Partie auf der Gugl findet „zu 100 Prozent“ statt!

"Der LASK wurde vonseiten der UEFA soeben darüber informiert, dass das für heute Abend angesetzte Europa-League-Spiel gegen Manchester United definitiv und „zu 100 Prozent“ ausgetragen wird", schreiben die Linzer in einer Aussendung.

Ob die beiden UEFA-Bewerbe nach den heutigen Partien in der Europa League forgesetzt werden, darf dennoch angezweifelt werden. Das Coronavirus sorgt aktuell für eine Flut an Absagen in der gesamten Sportwelt.

Wie die UEFA bekannt gibt, wird am kommenden Dienstag (17. März) eine Videokonferenz mit Vertretern aller 55 Mitgliedsverbände zusammen mit den Gremien der europäischen Klubvereinigung, der europäischen Ligen und Vertretern der Spielergewerkschaft FIFPro geben stattfinden. Dort wird über die Auswirkungen des Coronavirus diskutieren werden. Wie der Verband weiter mit der Europa League und der Champions League vorgeht, ist noch nicht bekannt.

Die Partie LASK gegen Manchester United wird heute aber stattfinden. Ankick auf der Linzer Gugl ist um 18:55 Uhr. Das Hinspiel wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

