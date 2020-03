Der SK Rapid Wien muss in den nächsten Wochen auf Routinier Mario Sonnleitner verzichten. Wie die Hütteldorfer am Donnerstag mitteilen, hat sich der 33-jährige Innenverteidiger im Training "erhebliche Verletzungen im Kieferbereich" zugezogen, nachdem er mit einem Mitspieler zusammengeprallt war. "Der Steirer wurde umgehend bei einem Kieferchirurgen operiert und erhält nun drei Zahnimplantate", so der SK Rapid weiter.

Aufgrund der anstehenden Nachbehandlungen wird Mario Sonnleitner einige Wochen nicht voll am Trainingsbetrieb teilnehmen können. Sonnleitner bestritt in der laufenden Spielzeit bislang sechs Pflichtspiele. Insgesamt hält der gebürtige Steirer bei 344 Pflichtspieleinsätzen (27 Treffer) für den SK Rapid.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Wien Energie