Österreichs Bundesliga-Meister der Saison 2020/21 wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit kein Fix-Ticket für die Gruppenphase der UEFA Champions League erhalten. Nach der gestrigen 0:5-Niederlage des LASK gegen Manchester United liegt Österreich (Platz 12) in der UEFA 5-Jahreswertung bereits 0,675 Punkte hinter dem Elften Türkei.

Nur ein LASK-Wunder würde helfen

Beide Verbände haben haben nur mehr einen Vertreter im Bewerb. Der LASK müsste am Donnerstag im Achtelfinal-Rückspiel im Old Trafford schon ein Wunder schaffen, damit Österreich noch an der Türkei vorbeiziehen würde.

Die Linzer Athletiker müssten gegen Manchester United aufsteigen und im Viertelfinale noch zumindest ein Remis holen. Gleichzeitig muss Istanbul Basaksehir im Achtelfinal an Kopenhagen scheitern (Basaksehir gewann das Hinspiel mit 1:0). Ein äußerst unrealistisches Szenario.

UEFA-Bewerbe stehen vor Absage

Hinter der weiteren Fortsetzung der UEFA-Bewerbe steht jedoch ein riesengroßes Fragezeichen: Am kommenden Dienstag werden die UEFA-Mitgliedsverbände per Telefonkonferenz entscheiden, wie es mit der Champions- und Europa League weitergeht. Aktuell sieht alles danach aus, als würden sämtliche Bewerbe unterbrochen bzw. abgebrochen werden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media