Das Coronavirus hält aktuell die gesamte Welt in Atem und sorgt weiterhin für eine Flut an Absagen im gesamten Profi- und Amateursport. Wie der SK Rapid Wien am Freitag bekannt gibt, werden sämtliche Trainingsbetriebe aller Mannschaften von U6 bis zu SK Rapid II eingestellt, um die "verständlichen Maßnahmen der Bundesregierung zu unterstützen." Der Trainingsbetrieb der Profis hingegen bleibt unter striktem Ausschluss der Öffentlichkeit aufrecht.

"Ohne Unterstützung der öffentlichen Hand und der Rapid-Familie wird es zu einer dramatischen Situation führen“

Die Geschäftsführer des SK Rapid, Zoran Barisic und Christoph Peschek, sagen dazu: „Die Gesundheit aller Spieler und Mitarabeiter*innen hat oberste Priorität. Wir befolgen sämtliche Empfehlungen der Experten und hoffen auf eine möglichst baldige Rückkehr zur Normalität. Gleichzeitig appellieren wir an alle politischen Verantwortungsträger der Republik und der Stadt Wien die Klubs zu unterstützen, da wir alle aufgrund der aktuellen Entwicklungen und absolut nachvollziehbaren Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus einen enormen kurzfristigen und auch mittelfristigen wirtschaftlichen Schaden erleiden. Ohne Unterstützung der öffentlichen Hand und der Rapid-Familie wird es zu einer dramatischen Situation führen!“

von Ligaportal, Foto: Ligaportal