Die UEFA hat die anstehenden Partien in der Champions League sowie in der Europa League ausgesetzt. "Vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus in Europa und der von verschiedenen Regierungen verhängten Maßnahmen werden sämtliche UEFA-Klubwettbewerbsspiele der nächsten Woche verschoben", schreibt die UEFA in einer Aussendung.

Rückspiel zwischen Manchester United und LASK verschoben

"Dazu zählen die verbleibenden Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Champions League am 17. und 18. März, sämtliche am 19. März geplanten Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Europa League sowie alle am 17. und 18. März angesetzten Viertelfinalbegegnungen in der UEFA Youth League", so die UEFA weiter.

Damit findet in der kommenden Woche auch kein Rückspiel zwischen Manchester United und dem LASK statt. Entscheidungen über die Neuansetzung dieser Spiele sollen zu gegebener Zeit bekanntgegeben werden.

Am kommenden Dienstag werden die UEFA-Mitgliedsverbände eine Telefonkonferenz abhalten, um die Reaktion des europäischen Fußballs auf die Ausbreitung des Coronavirus zu koordinieren.

Valerien Ismael: "Nun gilt es für uns runterzukommen"

„Nun gilt es für uns runterzukommen und abzuwarten, welche Entscheidungen vonseiten der Bundesregierung getroffen werden. Erst wenn alle Fakten am Tisch sind, können wir über das weitere Vorgehen entscheiden“, sagt Cheftrainer Valérien Ismaël in diesem Zusammenhang.

