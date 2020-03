Ursprünglich hätte die österreichische Fußball-Bundesliga am kommenden Dienstag (Tipico Bundesliga) und am Mittwoch (2. Liga) Klubkonferenzen durchgeführt, um über die weitere Vorgangsweise in der Corona-Krise zu beraten. Wann werden die beiden Ligen fortgesetzt bzw. können die beiden Ligen überhaupt fertiggespielt werden? Diese zentralen Fragen beschäftigen zurzeit Fußball-Österreich.

Der gesundheitliche Schutz aller Klubmitarbeiter geht vor

Am Freitagabend gab die Bundesliga jedoch die Absage bzw. Verschiebung dieser beiden Konferenzen bekannt: "Aufgrund der neuesten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus und zum gesundheitlichen Schutz aller Klubmitarbeiter werden die ursprünglich für kommenden Dienstag und Mittwoch angesetzten Klubkonferenzen der Tipico Bundesliga und HPYBET 2. Liga verschoben", so die Liga in einer Aussendung.

Die Bundesliga begründet diese Maßnahme wie folgt: "Mittlerweile gibt es täglich neue Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus. Um eine bestmögliche Entscheidungsgrundlage zu haben, ist es deshalb sinnvoll, die Entscheidungen über Spieltermine sowie die weitere Vorgehensweise zu einem späteren Zeitpunkt zu treffen. Aktuell beobachten wir Situation genau und sind weiterhin in engem Kontakt mit Behörden und Klubs."

von Ligaportal, Foto: Josef Parak