Das Coronavirus sorgt aktuell auf der ganzen Welt für starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Dies betrifft freilich auch diverse Fußball-Ligen in ganz Europa, die bis auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden. In Zypern hätte an diesem Wochenende noch ganz normal Fußball gespielt werden sollen: So auch in der First Division (1. Liga), wo das Schlagerduell zwischen APOEL Nikosia (3.) gegen Anorthosis Famagusta (2.) auf der Agenda gestanden wäre. Mittendrin statt nur dabei hätte auch ein österreichischer Referee sein sollen: Manuel Schüttengruber.

„Wir sind sofort, wie bei einer Evakuierung, zum Flughafen gebracht worden"

Am Freitagnachmittag gab der zyprische Fußball-Verband nach Absprache mit der UEFA sowie den Gesundheitsbehörden bekannt, dass eine Fortsetzung des Fußballs aufgrund des grassierenden Coronavirus nicht sinnvoll wäre. Referee Manuel Schüttengruber befand sich zu dieser Zeit jedoch bereits auf der Insel im östlichen Mittelmeer.

„Wir sind sofort, wie bei einer Evakuierung, zum Flughafen gebracht worden, damit wir den letzten Flug nach Österreich noch erreichen“, schildert der Oberösterreicher die hektischen Szenen gegenüber Ligaportal. Den letzten Flug nach Österreich hat der gebürtige Oberösterreicher in allerletzter Sekunde erwischt: „In Zypern steht eine Schließung des Flughafens bevor und der Zypriotische Fussballverband hat alles möglich daran gesetzt, dass wir noch aus dem Land kommen“, so der 36-Jährige weiter.

Nach Bomben-Anschlag: Zypern engagiert ausländische Referees

Nun werden sich wohl einige fragen, warum ein österreichischer Schiedsrichter eine Partie der höchsten Fußball-Liga Zyperns leiten hätte sollen. Dies hat den Hintergrund, dass zu Beginn des Jahres das Fahrzeug des zyprischen Unparteiischen Andreas Constantinou bei einer Explosion in Larnaka beschädigt worden war. Der zyprische Verband CFA hatte dies als einen "terroristischen Akt“ bezeichnet. „Deshalb werden Schiedsrichter aus anderen Ländern geholt“, erklärt Schüttengruber abschließend.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media