Das Coronavirus ist omnipräsent. Nun äußert sich auch der österreichische Rekordcupsieger FK Austria Wien zur bedrohlichen (sportlichen) Lage in Österreich. „Es gibt jetzt mit Sicherheit wichtigere Dinge als den Fußball", meint Markus Kraetschmer, Vorstandsvorsitzender der Wiener Austria.

"Wir nehmen die Situation sehr ernst, bitte passt auf euch auf"

Bereits am Donnerstagabend hat man sich bei der Austria entschieden, die Gesundheit und das Wohl aller an die oberste Stelle zu setzen und die gemeinsamen Trainingseinheiten abzusagen. "Alle werden mit individualisierten Heimprogrammen versorgt", so die Veilchen. Wann es wieder gemeinsame Trainings geben wird, kann im Moment niemand einschätzen.

FK Austria Wien Sport-Vorstand Peter Stöger: „Jeder muss sich intensiv mit diesem Thema und seiner persönlichen Situation auseinandersetzen. Jeder hat Familie, viele haben Kinder, Eltern oder Großeltern. Das sind die am meisten gefährdeten Gruppen und das macht ein Denken an den normalen Alltag nicht einfach. Gesunde Familien stehen für uns an erster Stelle, wir wollen und können dahingehend keine Risiken eingehen. Wir nehmen die Situation sehr ernst, bitte passt auf euch auf!“

Vorstandsvorsitzender Markus Kraetschmer: „Es gibt jetzt mit Sicherheit wichtigere Dinge als den Fußball. Wir tragen eine sehr große Verantwortung gegenüber unseren Spielern und Mitarbeitern. Jeder Tag bekommt beinahe stündlich eine neue Dynamik und muss anders bewertet werden. Natürlich müssen wir uns auch über die wirtschaftlichen Auswirkungen Gedanken machen, die sicher sehr hart sein werden. Jedoch warten wir ab, wie die Entscheidungen der UEFA, des ÖFB und der Bundesliga dahingehend ausfallen werden. Erst dann kann man seriös kommunizieren und Aussagen treffen.“

Für Kraetschmer ist darüber hinaus klar: „Wir sind in einer weltweiten Ausnahmesituation, die Menschen sind besorgt, Priorität hat jetzt nur die Gesundheit aller. Zuhause kann sich jeder vielleicht am besten schützen, wir wollen jeden bestmöglich dabei unterstützen.“

Foto: ECA/FK Austria Wien