Der ÖFB hat am Sonntag für ganz Österreich eine Einstellung des Trainingsbetriebs angeordnet, um den Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus Folge zu leisten. „Der Fußball ist gefordert, seinen Beitrag zu leisten, damit wir alle gemeinsam diese Krise meistern. Wir appellieren an alle Österreicherinnen und Österreicher, den Maßnahmen der Bundesregierung Folge zu leisten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Beschränken Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum. Bleiben Sie zu Hause, wenn es möglich ist“, so ÖFB-Präsident Leo Windtner.

Vizekanzler und Sportminister Kogler droht mit Konsequenzen

Diese Maßnahme habe der ÖFB in Abstimmung mit der Bundesliga sowie den Landesverbänden getroffen. Zahlreiche Tipico-Bundesliga-Klubs hatten bereits in den vergangenen Tagen angekündigt, den Trainingsbetrieb sämtlicher Teams einzustellen. Bereits seit vergangenem Dienstag ist der Spielbetrieb in der Tipico Bundesliga sowie 2. Liga bis Anfang April eingestellt. Am Donnerstag gab der ÖFB bekannt, dass man für etwaige Testspiele keine Schiedsrichter abstellen wird.

Jene Vereine, die sich an die von der Bundesregierung verordneten Maßnahmen nicht halten, haben mit Konsequenzen zu rechnen: „Wer es nicht versteht, von den Sportvereinen jetzt, wer ab Montag, ab morgen das nicht einhält, der kann sich einmal jahrelang von Förderungen verabschieden“, stellte Vizekanzler Werner Kogler am Sonntag im Nationalrat klar. „Es sollen sich alle daran halten, und die, die sich nicht daran halten, dürfen auch mit Konsequenzen rechnen“, so Kogler abschließend.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media