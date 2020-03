Es sind außergewöhnliche und herausfordernde Zeiten, in denen sich Österreich augenblicklich befindet. Nach den von der Bundesregierung verhängten Ausgangsbeschränkungen wird es ab Montag nur mehr möglich sein, lebensnotwendige Dinge zu tun. Heißt: Krankenhäuser, Apotheken, Drogeriemärkte, Supermärkte, Banken, Tankstellen und Trafiken bleiben geöffnet. Der Rest der Bevölkerung wird aufgefordert, zu Hause zu bleiben und von dort aus zu arbeiten.

"Was ihr gerade leistet, verdient Applaus"

Vor allem in den Krankenhäusern und Supermärkten standen die Mitarbeiter in den vergangenen Stunden und Tagen praktisch im Dauereinsatz und leisteten hervorragende Arbeit. Die Fanszene des SK Sturm Graz sorgt nun mit einer bemerkenswerten Aktion für Aufsehen und bedankt sich bei jenen Menschen, die in den letzten Tagen im Dauereinsatz waren: „Vom Supermarkt bis zum Krankenhaus, was ihr gerade leistet, verdient Applaus! Danke“, steht auf einem Spruchband geschrieben, welches die Anhänger auf einer Brücke sowie vor einem Krankenhaus platzierten.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller