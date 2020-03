Aktuell weiß niemand so richtig, wann bzw. ob der Fußball in diesem Frühjahr noch fortgesetzt werden kann. Noch nicht! Denn bereits morgen wird die UEFA in einer Videokonferenz mit den 55 UEFA-Mitgliedsverbänden darüber beraten, wie man in Zeiten der Corona-Krise weiter vorgehen wird. Und bereits einen Tag vor dieser wichtigen Konferenz will die spanische Zeitung AS wissen, welchen Vorschlag die UEFA unterbreiten will.

Macht die UEFA den LASK zum Meister?

Sollten die nationalen Meisterschaften nicht fertig gespielt werden können, sollen jene Vereine den Meistertitel zugesprochen bekommen, die zum Zeitpunkt des Abbruchs am ersten Tabellenplatz standen. Diesen Vorschlag soll die UEFA in der morgigen Videokonferenz unterbreiten.

Für die Tipico Bundesliga würde dies bedeuten, dass der LASK - im Falle eines Abbruchs - zum Meister gekürt werden würde. Dies würde sich dann auch freilich auf die Verteilung der Europacup-Startplätze auswirken. Es steht allerdings noch nicht fest, ob Rapid als Tabellendritter auch das Ticket für die Europa-League-Gruppenphase fix in der Tasche hätte. Dies wäre nämlich nur der Fall, wenn Red Bull Salzburg den Cup gewinnen würde. Was jedoch passieren würde, falls das Endspiel nicht ausgetragen werden kann, geht aus dem Bericht nicht hervor. Das gilt auch für das Abstiegs-Prozedere.

Im Jahr 1999 wurde eine ähnliche Entscheidung getroffen, als Partizan Belgrad in der Liga zehn Runden vor Schluss an der Tabellenspitze lag, ehe die Meisterschaft aufgrund der Balkan-Kriege beendet werden musste. Partizan Belgrad wurde damals zum Meister gekürt.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media