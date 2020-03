Auch in äußerst schwierigen und herausfordernden Zeiten wie diesen darf man den Humor nicht verlieren. Comedian Alex Kristan, der für seine herausragenden Parodien bekannt ist, sorgt einmal mehr mit einem Facebook-Video für Lacher. Kristan äußert sich als Hans Krankl zur aktuellen Lage der Nation wie folgt: „Ich möchte den Menschen zeigen, dass wir alle im selben Boot rudern und am selben String ziehen“, schildert der Goleador.

"Diese Leute haben eine gewisse Art von Boscha"

Ins Schwärmen kommt unser Held von Cordoba, wenn er an die Gesangseinlagen auf den Balkonen denkt. "Taumelnde Menschen haben in höchster Extase die Fenster aufgerissen und traumhafte Choräle erklingen, erklangen, erklungen lassen", so der Goleador weiter.

Kein Verständnis zeigt Krankl für Hamsterkäufer und jene Menschen, die sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen der Regierung halten. "Diese Leute haben eine gewisse Art von Boscha. Wenn ihr bis jetzt ohne Hirn überlebt habt, kann euch das Virus auch nichts mehr tun", schimpft die österreichische Fußball-Legende.

Das komplette Video von Alex Kristan

von Ligaportal; Foto: Screenshot Facebook/Alex Kristan