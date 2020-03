Am heutigen Dienstag entscheidet die UEFA in einer Videokonferenz über den weiteren Verlauf in der Champions- und Europa League sowie in den nationalen Meisterschaften. Zudem wird über die Verschiebung der Europameisterschaft 2020 diskutiert und auch entschieden. Einem Bericht der spanischen Zeitung AS zufolge soll die UEFA in dieser Konferenz den Mitgliedsverbänden vorschlagen, die Meisterschaften abzubrechen und den jeweiligen Tabellenführer zum Meister zu küren, sofern eine Fortsetzung des Spielbetriebs nicht möglich sei.

Bis Ostern - wenn nicht sogar darüber hinaus - kein Fußball

„Wir werden uns auch mit der Frage beschäftigen müssen, ob Geisterspiele überhaupt sinnvoll sind oder ein Meisterschaftsabbruch besser wäre“, meint Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer in der TV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar 7“.

Am morgigen Nachmittag wird die Österreichische Bundesliga in einer Videokonferenz über die weitere Vorgehensweise in der nationalen Meisterschaft entscheiden. „Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass bis Ostern keine Kugel rollen wird - wenn nicht sogar darüber hinaus“, gibt der Bundesliga-Vorstand zu Protokoll.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak