LASK-Präsident Siegmund Gruber hatte am vergangenen Mittwoch vor dem Geisterspiel in der UEFA Europa League gegen Manchester United Kritik an den von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus geäußert. „Ich glaube nicht, dass wir unser Spiel ohne Zuschauer über die Bühne hätten bringen müssen, aber das ist nur eine Vermutung und von mir nicht widerlegbar“, hatte Siegmund Gruber damals gemeint.

LASK-Präsident entschuldigt sich für geäußerte Kritik

Auch über die Informationspolitik hatte sich der Präsident der Linzer Athletiker nicht erfreut gezeigt. „So schlimm das auch ist, muss ich anmerken, dass die Informationspolitik vonseiten des Gesundheitsministeriums nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt hätten“, bemängelte Gruber. Für diese getätigten Aussagen möchte sich der 46-Jährige entschuldigen.

„Auf Grundlage der uns nun vorliegenden Fakten muss ich allerdings einräumen, dass meine Kritik unangebracht war. Ich möchte mich daher entschuldigen und betonen, dass die gesetzten Maßnahmen der Regierung richtig und essenziell sind“, stellt Siegmund Gruber in einem offenen Brief klar.

Die Stellungnahme von Siegmund Gruber im Wortlaut

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe LASK-Fans! Die Corona-Krise hat sich in den letzten Tagen zu einer regelrechten Pandemie ausgewachsen und unseren Alltag dementsprechend fest im Griff. Mit meinem damaligen Wissensstand habe ich im Vorfeld des Europa-League-Spiels gegen Manchester United den kurz vor der Begegnung veröffentlichten Erlass der Bundesregierung noch bemängelt. Auf Grundlage der uns nun vorliegenden Fakten muss ich allerdings einräumen, dass meine Kritik unangebracht war. Ich möchte mich daher entschuldigen und betonen, dass die gesetzten Maßnahmen der Regierung richtig und essenziell sind. Mein Dank gilt allen Menschen, die durch ihr unermüdliches Engagement in dieser schwierigen Zeit einen immensen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise leisten. Auch möchte ich die Gelegenheit nutzen, alle LASK-Fans und Freunde des österreichischen Fußballs aufzufordern, den Vorgaben der Bundesregierung Folge zu leisten. Mit Ihrer Disziplin und Rücksichtnahme helfen Sie, sich und andere zu schützen sowie diese Pandemie zu besiegen. Mit #GEMEINSAMGEGENCORONA hat der LASK deshalb eine Initiative ins Leben gerufen, mit der wir unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und alle Österreicherinnen und Österreicher zum Verbleib in den eigenen vier Wänden animieren wollen. Mit freundlichen Grüßen Dr. Siegmund Gruber LASK-Präsident

