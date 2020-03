Die Coronavirus-Krise hat freilich auch weitreichende Auswirkungen auf die Wirtschaft und zwingt zahlreiche Betriebe, deren Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Ein Modell, bei dem die Normalarbeitszeit vorübergehend reduziert wird und der Arbeitnehmer demzufolge auch weniger Arbeitsentgelt erhält. Dies soll zur Sicherung der Arbeitsplätze sowie auch der Liquidität des Unternehmens dienen. Und die Kurzarbeit könnte während der Corona-Pause auch in Österreichs Fußball Einzug halten.

Stefan Hierländer: "Jetzt geht's um existenzielle Dinge"

Die österreichischen Bundesliga-Klubs dürften sich längst mit einem derartigen Modell beschäftigen, um sich nicht in einen finanziellen Ruin zu stürzen. Noch weiß auch keiner, wann bzw. ob in diesem Frühjahr überhaupt noch Fußball gespielt werden kann. Der sportliche Aspekt dürfte für viele schon nicht mehr an vorderster Stelle stehen. Das bestätigt auch Sturms Stefan Hierländer gegenüber der Kronen Zeitung. „Die Fitness ist das geringste Problem, jetzt geht's um existenzielle Dinge. Kurzum - es geht um die Klubs, um Sturm! Wie können sie das finanziell stemmen?“, schildert der Sturm-Kapitän.

Beim SK Sturm Graz dürfte es bereits eine Telefonkonferenz zum Thema Kurzarbeit gegeben haben. Daran teilgenommen haben die Spieler des Verein sowie der Vorstand und die sportliche Führung. „Es gibt viele verschiedene Interessen, die gilt es dann unter einen Hut zu bringen“, beschreibt der gebürtige Villacher die Situation. Wie wohl viele Fußball-Liebhaber hofft der 29-Jährige auf eine Wiederinbetriebnahme des Spielbetriebs: „Aber ich fürchte, es würden auch dann nur Geisterspiele möglich sein“, so Hierländer abschließend.

VdF legt Kickern nahe, das Kurzarbeitsmodell zu unterzeichnen

Hinsichtlich der finanziellen Einbußen der Klubs schrieb die Spielergewerkschaft VdF in einer Aussendung, dass man den Spielern nahegelegt habe, das Corona-Kurzarbeits-Modell zu unterschreiben. Ob sich ein Spieler auf das Kurzarbeitsmodell einlässt oder nicht, bleibe aber jedem Spieler selbst überlassen, merkte die VdF an. „Es ist ein unglaublich wichtiger Schritt, die Vereine finanziell zu entlasten, mögliche Insolvenzen zu verhindern und Arbeitsplätze zu sichern", stellte VdF-Sekretär Gernot Baumgartner klar.

von Ligaportal, Foto: Richard Purgstaller