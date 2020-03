Das Coronavirus bremst den Fußball aus und sorgt aktuell für massives Chaos in der Gesellschaft und Sportwelt. Die Tipico Bundesliga wird bis Anfang Mai ausgesetzt. Dann wird man sehen, ob sich die angespannte Lage etwas beruhigt hat und man wieder an Fußball denken kann. Ligaportal hat die „Corona-Pause“ genutzt und mit Mattersburg-Torhüter Tino Casali über die aktuellen Geschehnisse geplaudert.

Ligaportal: Die Fußballer sind in Corona-Pause, wie gehst du aktuell mit der prekären Lage um?

Tino Casali: So wie von der Regierung angeordnet, bin ich den ganzen Tag - ausgenommen von meiner täglichen Laufrunde - in meiner Wohnung. Ich nutze aber die Zeit, um weiterhin an meiner Athletik zu arbeiten.

Ligaportal: Die EM wurde in den Sommer 2021 verschoben. Auch das Finale der Champions League und Europa League sind vertagt. Ist das die richtige Entscheidung deiner Meinung nach?

Tino Casali: Wahrscheinlich ist dies die einzig mögliche Lösung. Lieber wäre es jedem natürlich anders, aber so, wie die momentanen Prognosen ausschauen, waren die Verschiebungen unumgänglich.

Ligaportal: Wie wird in der Mannschaft mit dem Thema umgegangen?

Tino Casali: Wir werden regelmäßig von unserem Betreuerteam informiert. Uns bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis wir wieder zusammen trainieren können.

Ligaportal: Die derzeitigen Einschränkungen sind massiv. Was bedeutet das für dein Privatleben?

Tino Casali: Alle direkten Kontakte fallen weg, das ist natürlich die größte Einschränkung. Ich bin aber mit einigen Trainingsplänen eingedeckt, sodass die Tage wie im Flug vergehen.

Ligaportal: Bis Anfang Mai wird in der Tipico Bundesliga pausiert - wie stehst du zu dieser Entscheidung?

Tino Casali: Ähnlich wie bei der Verschiebung der Europameisterschaft bleibt wohl auch hier den Entscheidungsträgern keine andere Wahl.

Ligaportal: Wie hältst du dich während der „Zwangspause“ fit?

Tino Casali: Wir haben von unserem Athletiktrainer ein Programm bekommen. Zusätzlich arbeite ich noch mit zwei externen Athletiktrainern zusammen, die mir auch ein Heimprogramm zusammengestellt haben. Ich habe also genug zu tun.