Ligaportal: Befürwortest du wie die österreichische Regierung handelt?

Philipp Schmiedl: Ja! Ich denke, die Maßnahmen, die die österreichische Regierung setzt, helfen uns allen dabei, dass sich das Virus nicht allzu groß verbreitet und bald ein Ende hat.

Ligaportal: Wie läuft es für dich sportlich beim Verein?

Philipp Schmiedl: Ich fühle mich sehr wohl hier. Das Umfeld hier in Altach bietet mir enorm viele Möglichkeiten, um mich in allen Bereichen zu verbessern. Zufrieden bin ich nie. Ich will immer mehr aus mir herausholen.

Ligaportal: Dein Teamkollege Jan Zwischenbrugger stand unter Corona-Verdacht und musste 14 Tage in Quarantäne ausharren. Zum Glück hat sich der Verdacht nicht bestätigt. Wie seid ihr als Mannschaft damit umgegangen?

Philipp Schmiedl: Wir waren schon sehr überrascht, als wir davon erfahren haben. Der Kontakt zu ihm war immer da, wir wussten demnach immer, wie es ihm geht. Er hatte jeden Tag unsere Unterstützung.

Das Interview führte Daniel Ringsmuth/Ligaportal