Die rasante Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie sorgt so gut wie weltweit für zahlreiche Absagen im Sportbereich. Auch in der Tipico Bundesliga wird zumindest bis Anfang Mai kein Spiel stattfinden. Das haben die zwölf Bundesligisten im Rahmen einer Videokonferenz am Mittwoch einstimmig beschlossen.

Patrick Farkas: "Man muss in dieser Situation von Tag zu Tag schauen"

„Die Bundesliga hat mit den anderen Vereinen sicher die richtige Entscheidung getroffen“, zeigt sich Red Bull Salzburg-Keeper Cican Stankovic im Interview mit Ligaportal überzeugt. Auch Abwehrspieler Patrick Farkas begrüßt die Entscheidung der Liga und betont, dass er „die Saison auch zu 100 Prozent fertig spielen möchte, weil wir alle im Verein noch Ziele haben, die wir erreichen möchten.“

Richtig optimistisch ist der gebürtige Burgenländer allerdings nicht, was eine Fortsetzung des Spielbetriebs ab Mai anbelangt: „Ich bin mir nicht sicher, ob Anfang Mai Fußball gespielt werden kann. Man muss in dieser Situation von Tag zu Tag schauen, wie sich das entwickelt“, so Farkas auf Ligaportal Nachfrage.

Trainingsplan wird per App zugeschickt

Bereits am vergangenen Sonntag hatte Österreichs Serienmeister verlautbart, dass der Trainingsbetrieb bis auf Weiteres ausgesetzt ist. Seither halten sich die Spieler mit individuellen Trainingsprogrammen in den eigenen vier Wänden fit. „Wir haben eine App, wo uns der Trainingsplan zugeschickt wird. Er gleicht jenen Plänen, die wir in der Sommer- und Winterpause bekommen“, schildert ÖFB-Tormann Cican Stankovic.

Auch Patrick Farkas bestätigt, dass man bestens versorgt sei. Aktuell forciert der 27-Jährige, der sich nach einem im Herbst erlittenen Schlaganfall stark zurückgekämpft hatte, Heimläufe und Fitnessübungen.

Die herausfordernde Zeit wirkt sich freilich auch auf die Psyche der Kicker aus: „Es ist vom Kopf her nicht leicht, wenn du als Profisportler keinen fixen Terminstart hast“, gibt Stankovic zu. „Wir blicken in eine ungewisse Zukunft und hoffen natürlich, dass alles wieder zu einer Normalität führt“, fährt der Salzburg-Goalie fort.

Stankovic über Maßnahmen der Regierung: "Es wird absolut richtig gehandelt"

Nicht mehr ungewiss hingegen ist, wann die Europameisterschaft stattfinden wird. Am vergangenen Dienstag hatte die UEFA in einer Videokonferenz beschlossen, dass man die EM in den Sommer 2021 verschiebt. „Die Verantwortlichen der UEFA haben sich lange genug den Kopf zerbrochen. Die Entscheidung ist sicherlich richtig“, meint Stankovic, der sich im Sommer wohl ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit LASK-Keeper Alexander Schlager um die Nummer eins im ÖFB-Tor geliefert hätte.

„Fußball steht hier und jetzt hinten an. Die Gesundheit der Menschen in Österreich und Europa steht ganz klar im Vordergrund“, fügt Patrick Farkas hinzu. Einig sind sich die beiden auch, was die von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der weiteren Verbreitung des Virus betreffen: „Ich halte mich an die neuen Regeln der Bundesregierung, das ist mein Beitrag um diese Pandemie zu stoppen. Es geht um den Schutz der Bevölkerung. Es wird absolut richtig gehandelt“, stellt Cican Stankovic klar.

Patrick Farkas richtet einen Appell an die Bevölkerung

Auch Patrick Farkas könne die Entscheidungen der Regierung zu 100 Prozent nachvollziehen, so der Verteidiger. „Wir versuchen, die Ausbreitung des Virus bestmöglich zu unterbinden und ich kann nur an alle appellieren, das auch einzuhalten“, sagt Farkas, der sich bei allen Menschen bedankt, die in den letzten Tagen herausragende Arbeit für Österreich geleistet haben: „Ich möchte momentan nicht in der Haut eines Arztes oder Krankenschwester stecken und möchte mich auch gleichzeitig dafür bedanken. Ich glaube, dass in Österreich großartige Arbeit geleistet wird, und wenn ich daran denke, was unsere Großeltern einst im Krieg und danach geleistet haben, ist das Mindeste, was wir tun können, zu Hause zu bleiben“, meint der gebürtige Oberwarter abschließend.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: GEPA/Red Bull Media