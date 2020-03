Die weltweite Verbreitung von Covid19 hat auf die Fußballwelt massive Auswirkungen. Ligaportal hat bei der Spielerberater-Agentur „More than Sport“ nachgefragt, wie sie mit der schweren Zeit umgehen. Darüber hinaus werfen wir einen Blick hinter die Kulissen einer Spielerberater-Agentur. Deren Leitsatz ist: „Als Profi um die Welt. Wir unterstützen dich in allen Lebensphasen deiner Karriere.“

Das Ziel von „More than Sport“ ist auf deren Homepage klar definiert: „Unser Ziel ist, dass du dich am Ende deiner Karriere in den Spiegel sehen und sagen kannst, dass du alles Mögliche für dich und deine Karriere tun und rausholen konntest. Dabei unterstützen wir dich mit großer Leidenschaft, Know-How und unserem weltumspannenden Netzwerk. Wir kooperieren sehr eng mit nationalen und internationalen Vereinen und genießen nicht nur bei unseren Kooperationspartnern großes Vertrauen.“

Ligaportal: Nicht nur die Fußballer, sondern auch die Spielerberater befinden sich aktuell in der Corona-Pause. Wie kann man sich nun einen Tag von einem Berater vorstellen? Große Deals werden ja wohl aktuell weniger der Fall sein...Bestimmt laufen einige Verträge bald aus - was ändert sich hier nun?

More than Sport: Priorität hat einmal von jedem einzelnen die Gesundheit. Es ist egal, ob das eine Mannschaft, der Verein, der Berater oder der Trainerstab ist - das Virus muss man in den Griff bekommen. Alles andere ist sekundär.

Aktuell ist es aufgrund der Lage definitiv ruhiger, aber wir sind täglich mit nationalen und internationalen Vereinen in Kontakt, um auch unser „Know-how“ einzubringen, wie man gewisse Sachen regeln kann. Aber es sind auch Transferanfragen, die kommen und ebenso auch Vertragsgespräche. Es ist natürlich ruhiger, aber nicht komplett auf Null gestellt.

Ligaportal: Wie läuft generell die Kommunikation mit Spielern ab? In welchen Angelegenheiten treten die Klienten an Sie heran?

More than Sport: Die Spieler melden sich - speziell die im Ausland sind, die zurückkommen. Die Problematik ist, dass sie nicht wissen, wie sie zurückkommen - daran arbeiten wir tagtäglich und versuchen zu helfen. Was in diesem Zusammenhang auch wichtig ist, ist das Thema Kurzarbeit – bekommen sie ihr Geld oder nicht. Dies wird gerade ausgearbeitet und können wir nur 1 zu 1 so weitergeben, wie es von der Regierung oder von den Vereinen rechtlich gehandhabt wird. Wir versuchen, die Spieler zu beruhigen, gehen aber davon aus, dass das eine zwei bis drei monatige Unterbrechung ist, und da muss auch der Spieler einfach mithalten. Wir werden mithelfen, denn das ist eine globale Geschichte und es geht nicht um Einzelinteressen.

Ligaportal: Wie kommen Sie in der Branche zurecht? Kann man sich diese wie ein “Haifischbecken” vorstellen?

More than Sport: Die Branche war von Anfang an ein Haifischbecken. Es setzen sich aber die renommierten und seriösen Agenturen durch und so wird das Haifischbecken kleiner. Die guten und seriösen Berater sind auch schon über Jahrzehnte im Markt. More than Sport ist schon 30 Jahre im Markt. Es ist immer wieder ein Kommen und Gehen, aber auch das Kommen und Gehen wird sich zukünftig relativieren.