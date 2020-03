Valentino Lazaro, Aleksandar Dragovic, Mert Müldür, Cican Stankovic - Es ist nur ein kleiner Auszug vom prominent besetzten Spieler-Portfolio der HAGMAYR Sportmanagement GmbH. Seit mittlerweile 21 Jahren ist der gebürtige Welser Max Hagmayr als internationaler Spielerberater mit seinem Unternehmen tätig.

Eine derartige Krise, wie jene, die zurzeit vom grassierenden Coronavirus hervorgerufen wird, hat der ehemalige Profi-Kicker in seiner Karriere als Spielerberater jedoch wohl auch noch nicht erlebt. Während Ende März wohl normalerweise bereits die ersten Gespräche rund um etwaige Sommertransfers stattfinden würden, haben in herausfordernden Zeiten wie diesen ganz andere Dinge Priorität. Wir haben uns bei Max Hagmayr erkundigt, wie sein derzeitiger Arbeitsalltag aussieht, was ihn dazu bewogen hat, Spielerberater zu werden und was einen guten Agenten ausmacht.

Spielerberater Max Hagmayr im Exklusiv-Interview mit Ligaportal

Ligaportal: Die Fußballer sind in Corona Pause - wie gehen Sie mit der aktuellen prekären Lage um? Heißt ja auch für Sie Pause, wie kann man sich nun einen Tag von einem Berater vorstellen? Große Deals werden ja wohl aktuell weniger weniger der Fall sein? Einige Verträge laufen bestimmt bald aus - was ändert sich hier nun?

Max Hagmayr: Die Corona-Krise hat auch vor dem Fussball und meiner Tätigkeit als Spielerberater nicht halt gemacht. Auch mir und meiner Agentur ist sämtliche Reisetätigkeit untersagt und wir sind gezwungen im Homeoffice tätig zu sein. Den Umständen angepasst, richtet sich die Arbeit derzeit nicht vorwiegend auf zukünftige Transfers im Sommer, sondern auf die Beratung von Spielern und Klubs, die durch die Corona-Krise unmittelbar betroffen sind. Transfertätigkeiten können erst dann von uns aufgenommen werden, wenn wieder absehbar ist, dass eine Fortführung der Liga stattfinden wird und die Vereine abklären können, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten sie nach dieser Krise haben werden. Die Spieler mit auslaufenden Verträgen haben bei uns natürlich Priorität.

Ligaportal: Wie läuft generell die Kommunikation mit Spielern ab? In welchen Angelegenheiten tritt er an Sie heran?

Max Hagmayr: Kommuniziert wird über Telefone, Whatsapp und Facetime bzw. Videokonferenz. Da viele Vereine das Kurzarbeit-Modell einführen, gibt es überwiegend dazu Fragen bzw. sind auch rechtliche Fragen zu deren Verträgen, sowie Fragen was die Zukunft betrifft, vorallem bei Spielern, bei denen die Verträge im Sommer auslaufen.

Ligaportal: Wie kommen Sie in der Branche zurecht? Kann man sich diese wie ein “Haifischbecken” vorstellen?

Max Hagmayr: Ich würde nicht sagen Haifischbecken, aber nachdem die FIFA beschlossen hat, keine Lizenzen und Prüfungen mehr dazu abzuhalten, und wir in Österreich weder Haftpflichtversicherungen für Beratungsfehler abschließen, noch irgendeine Ausbildung für Spielerberater vorweisen müssen, mache ich mir ehrlich Gedanken darüber, wer als sogenannter „Berater“ an Spieler und Eltern herantritt und in der Folge „Verhandlungen“ mit den Vereinen tätigt.

In Italien beispielsweise sind seit letzter Sommertransferzeit die Voraussetzungen für die Registrierung von Spielerberatern extrem verschärft worden. Ich finde, im Sinne einer guten Beratung von Fußballprofis, aber auch Akademiespielern und Vereinen, eine Verschärfung der Voraussetzungen als Spielerberatern als unbedingt erforderlich. Es ist schon abenteuerlich, welche Personen ohne entsprechenden Voraussetzungen und Erfahrung sich bemüßigt fühlen, als sogenannter Spielerberater aufzutreten.