Als wäre die Corona-Krise nicht schon schlimm genug, wurde Kroatien am Sonntagfrüh auch noch von schweren Erdbeben erschüttert. Hautnah miterlebt hat diese dramatischen Szenen Admira-Coach Zvonimir Soldo, der mit seiner Familie am Stadtrand Zagrebs lebt. „Es war wie eine Explosion, Bilder fielen zu Boden, Gläser brachen“, schildert der 52-Jährige gegenüber der Kronen Zeitung.

Petar Gluhakovic: „Ich zitterte am ganzen Körper"

Während die Situation am Stadtrand laut Soldo „letztendlich halb so wild“ gewesen sei, stellte sich die Zerstörung im Zentrum schlimmer dar. Sorgen machte sich der Admira-Trainer auch um sein Lokal „Bulldog“ in der Innenstadt: „Ich durfte nicht hin, da ich seit meiner Rückkehr aus Österreich unter Quarantäne stehe“, führt Soldo fort. Einer seiner Mitarbeiter gab letztendlich Entwarnung.

Der ehemalige Ex-Austrianer Petar Gluhakovic erlebte das gravierende Beben ebenfalls mit: „Ich zitterte am ganzen Körper, weil man in solch einer Situation einfach machtlos ist, nicht weiß, was noch alles kommt“, so der 23-Jährige, der aktuell beim kroatischen Erstligisten NK Lokomotiva Zagreb unter Vertrag steht.

Petar Gluhakovic und Zvonimir Soldo blieben zum Glück unverletzt.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media