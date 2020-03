Schon in der jüngeren Vergangenheit rankten sich mehrere Gerüchte um einen möglichen Transfer von Dominik Szoboszlai ins Ausland. Immer wieder wurden dabei Klubs aus der italienischen Serie A genannt. Die italienische Tageszeitung Corriere dello Sport bringt den ungarischen Mittelfeldspieler nun mit dem AC Milan in Verbindung. Demnach soll der Traditionsklub großes Interesse am 19-Jährige zeigen.

Welche Rolle spielt Ralf Rangnick?

Wettbewerbsübergreifend machte der offensive Mittelfeldspieler mit vier Toren sowie sieben Assists auf sich aufmerksam. Darunter offenbar auch die Scouts des 18-fachen italienischen Meisters. Vertragsgespräche mit dem FC Red Bull Salzburg soll es allerdings noch nicht geben.

Eine große Rolle im Werben um Dominik Szoboszlai könnte auch Ralf Rangnick spielen. Der 61-Jährige, der aktuell als Berater bei Red Bull tätig ist, wurde zuletzt mit einem Wechsel zum AC Milan in Verbindung gebracht, wo er als Sportdirtektor arbeiten könnte. „Sie sind sich seit Dezember einig", verriet der erst vor kurzem entlassene Milan-Manager Zvonimir Boban.

Ralf Rangnick wiederum gilt als Entdecker von Dominik Szoboszlai, der Medienberichten zufolge das Transferziel Nummer eins des gebürtigen Deutschen sei.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media