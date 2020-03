Das Coronavirus sorgt aktuell in ganz Europa für einen Stillstand in der Sportwelt. Noch weiß niemand, wann bzw. ob in diesem Frühjahr noch Fußball gespielt werden kann. Die Tipico Bundesliga pausiert jedenfalls bis zumindest Anfang Mai. Doch was passiert, falls die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt werden kann? Heißt der Meister dann LASK oder wird die gesamte Spielzeit annulliert und nicht gewertet?

Computer berechnet, wer am Ende den Titel holt

Im Optimalfall - aus Sicht des Fußballs - kann die Saison fertiggespielt und der Meister auf sportlichem Wege ermittelt werden. Noch lässt sich darüber nur spekulieren, wer am Ende den Meisterteller gen Himmel strecken wird. Mathematisch steht der Champion der Saison 2019/20 allerdings bereits fest.

So entwickelte das niederländische Unternehmen Hypercube ein Programm, welches mittels Hochrechnungen Wahrscheinlichkeiten generiert, welche Mannschaft am Ende der Saison die besten Chancen auf den Titel hat. In der Tipico Bundesliga ergibt die Hochrechnung, dass Red Bull Salzburg eine 58,9-prozentige Chance hat, den siebenten Meistertitel in Folge zu erringen.

Dem aktuellen Tabellenführer LASK, der nach der Punkteteilung drei Zähler Vorsprung auf die Salzburger Bullen mit in den Finaldurchgang nimmt (sofern dieser stattfindet), werden mit 40,2 Prozent ebenfalls gute Chancen einberaumt, den ersten Meistertitel seit 1965 zu holen. Geht es nach der Mathematik muss sich Rapid Wien auch in dieser Saison ohne Titel begnügen. Dem Tabellendritten aus Wien gibt der Computer nur eine 0,8-prozentige Chance.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media