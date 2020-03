Überall auf der ganzen Welt werden Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus verhängt. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, ist es wichtig, zu Hause zu bleiben, daher wurden weltweit teilweise Grenz- und Ausgangssperren verhängt. Covid19 hat aber nicht nur die Gesellschaft, sondern auch die Fußball-Welt zum Stillstand gebracht. Ligaportal hat die „Corona-Pause“ genutzt, um sich via Social Media mit Sinan Bakis vom FC Flyeralarm Admira zu unterhalten.

Sinan Bakis avancierte im Herbst zum Topscorer der Admira

Sinan Bakis ist mit elf Toren in 19 Bundesliga-Partien der Topscorer der Admira. Er stammt aus dem Nachwuchs von Bayer Leverkusen und überzeugt nun in der österreichischen Bundesliga. Bereits in jungen Jahren spielte er beim Bonner SC. Schon damals zeigte sich sein fabelhafter Torinstinkt, wurde er doch einst zum Torschützenkönig der Mittelrheinliga gekürt.

Der Stürmer von Flyeralarm Admira hat sich mit seinen guten Leistungen in den Fokus von internationalen Vereinen gespielt. Bereits im Winter dürfte es Begehrlichkeiten gegeben haben, zu einem Wechsel ist es allerdings nicht gekommen. Admira-Manager Amir Shapourzadeh hatte bereits vor der Winter-Transferzeit ausgeschlossen, dass es zu einem Wechsel im Jänner, Februar kommen werde: „Bakis ist ein wichtiger Teil der Mannschaft und hat sich super entwickelt. Es gibt Vereine, die durch seine Torquote an ihm interessiert sind“, so der Admira-Manager gegenüber Transfermarkt.at.

Der Hauptfokus in der schweren Zeit liegt beim Thema Klassenerhalt. „Hierfür brauchen wir jeden Spieler“, finalisierte Shapourzadeh damals abschließend.

Bakis befürwortet Liga-Pause: "So zeigt man der Bevölkerung, wie ernst die Lage ist"

Auch Sinan Bakis’ Traum-Liga - die englische Premier League - ist so wie der gesamte Fußball pausiert. Die Fußballer müssen sich zu Hause fit halten. „Wir haben ein sehr gutes Trainingsprogramm von unserem Fitness-Trainer bekommen, welches wir jeden Tag machen sollen“, erklärt Bakis im Interview mit Ligaportal. Der Mittelstürmer der Südstädter versucht trotz der grassierenden Umstände, einfach das Beste daraus zu machen.

Auch das gesamte Team des Vereins verhalte sich professionell und sei im ständigen Austausch. „Wir schreiben, wenn es Neuigkeiten gibt“, schildert Sinan Bakis die prekäre Lage, die für die gesamte österreichische Bundesliga massive Auswirkungen mit sich bringt.

Gravierende Folgen, die jedoch (hoffentlich) keine Auswirkungen für den „Torriecher“ von Sinan Bakis mit sich bringen sollten, denn der Stürmer hofft, dass „es mit den Toren bald weitergeht“.

Bis Mai wird die österreichische Bundesliga allerdings ausgesetzt, denn die Gesundheit der Menschen geht vor. Dies sieht auch der ehemalige Torschützenkönig der Mittelrheinliga: „Ich finde die Entscheidung auf jeden Fall richtig, so zeigt man der Bevölkerung auch, wie ernst die Lage ist.“

von Ricarda Hoy/Ligaportal; Foto: GEPA/Red Bull Media