Nachdem Alex Kristan bereits vor einer Woche mit einer sensationellen Parodie von Hans Krankl für Lacher gesorgt hatte, meldet sich der Comedian ein weiteres Mal als Goleador aus der Corona-Quarantäne. "Humor ist ja bekanntlich eines der wirksamsten Gegenmittel zur Tristesse. Ein kleiner Stimmungsaufheller für zwischendurch", schreibt Alex Kristan auf seiner Facebook-Seite.

I am from Austria: "Gibt auch Rapidler, Salzburger, LASK-Fans, Sturm-Fans, Admiraner..."

Den Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung beschreibt die österreichische Stürmer-Legende als „legendär und sensationell“. Weniger erfreut zeigte sich die Rapid-Legende jedoch über die Aktion der Wiener Polizei, die täglich um 18 Uhr die inoffizielle österreichische Bundeshymne „I am from Austria“ über die Lautsprecher erklingen lässt.

„Inspektor, bei allem Respekt. Könntet’s ihr mal auch was anderes spielen. Da sind Rapidler, Salzburger, LASK-Fans, Sturm-Fans, Admiraner…ihr könnt’s nicht immer nur was von der Austria spielen“, echauffierte sich der Goleador bei der Polizei.

Während so mancher die Ausgangsbeschränkungen nicht ganz so ernst zu nehmen scheint, folgt die Stürmer-Legende dem Leitsatz "Stay at Home" und hat sogar ein neues Hobby gefunden: "Ich spiele mittlerweile Klavier", verrät Hans Krankl. "Mittlerweile spiele ich den Minutenwalzer in gestoppten 12,8 Sekunden", verrät er stolz.

Diese und weitere sensationelle Passagen und Wortspiele gibt es im unten eingebetteten Video.

Die Krankl-Parodie von Alex Kristan im Video

von Ligaportal, Foto: Screenshot Facebook