Der gesamte Kader von Eintracht Frankfurt steht aufgrund zweier Corona-Fälle in der Mannschaft in häuslicher Quarantäne. Das betrifft auch ÖFB-Legionär Martin Hinteregger, der sich nun seiner großen Leidenschaft widmen kann: Dem Ziehharmonika-Spielen. Auf dem Twitter-Kanal der Frankfurter Eintracht wurde heute ein Video veröffentlicht, in dem „Hinti“ mit Star-Wars-Maske zu sehen ist und dabei Musik macht. Eine jetzt schon legendäre Aktion des gebürtigen Kärntners.

Das Video von Martin Hinteregger

Liebe Adlerträger, Martin Hinteregger hat das Internet für heute durchgespielt. Gute Nacht! 😂



(Und ja: Die Quarantäne ist schon eine besondere Situation 😅)#inEINTRACHT #SGE pic.twitter.com/2pix8s2Ss6 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 26, 2020

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media