Frei nach dem Vereinsmotto "#weareone" zieht auch der spusu SKN St. Pölten geschlossen in Kurzarbeit. Wie der Bundesligist am Freitag bekannt gibt, befinden sich die gesamte Mannschaft samt Betreuer, sowie die MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle alle auf Kurzarbeit umgestellt. "Die breite Zustimmung ist ein Zeichen, dass die SKN-Familie gerade auch in schwierigen Zeiten zusammensteht", freut sich General-Manager Andreas Blumauer.

General Manager Andreas Blumauer: „Ich kann nur DANKE sagen an das gesamte Team, denn es war, getreu unserem Motto #weareone, ein Zusammenrücken und eine Geschlossenheit spürbar, die sehr erfreulich und ermutigend ist. Alle haben dem Modell der Kurzarbeit zugestimmt, wodurch wir nicht nur Arbeitsplätze sichern konnten, sondern auch die finanzielle Belastung des Klubs reduziert haben."

„In erster Linie gilt es jetzt die Empfehlungen der Behörden einzuhalten und umzusetzen und damit die Gesundheit der Menschen und das Gesundheits-System bestmöglich zu schützen. Unsere Spieler und Betreuer sind Opinion Leader in der Öffentlichkeit und unterstützen die Maßnahmen der Bundesregierung durch Aufrufe in unseren vereinseigenen Social Media Kanälen. Auf dieses außergewöhnliche Ereignis wie diese Pandemie ist man nicht vorbereitet, weder budgetär noch organisatorisch. Diese Pandemie stellt den gesamten Fußball auf die Probe, so wie viele andere Bereiche der Wirtschaft auch. Vielleicht erfordert dies auch ein Umdenken der gesamten Liga, wie wir den Fußball zukünftig ausrichten wollen", so Andreas Blumauer weiter.