Großartige Aktion von Dominik Hofbauer: Der Profikicker vom spusu SKN St. Pölten hat sich in Zeiten der Corona-Krise dazu entschieden, "auf sämtliche Bezüge, die über der Höchstbemessungsgrundlage des Kurzarbeits-Modells liegen, freiwillig zu verzichten" und dieses Geld an die Jugendabteilung des SKN St. Pölten zu spenden. Das gibt der SKN St. Pölten am Freitag bekannt.

Hofbauer möchte dem Verein etwas zurückgeben

„Ich möchte mit dieser Aktion dem gesamten Verein etwas zurückgeben. Der Klub ist mir in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen. Deshalb habe ich mich zu diesem Schritt entschieden und möchte unser Rudel in dieser Phase auf diese Weise unterstützen. Ich finde, dass wir derzeit in der gesamten Gesellschaft an einem Strang ziehen sollten und möchte damit meinen Teil dazu beitragen“, begründet der 29-jährige Mittelfeldspieler seine Entscheidung.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media