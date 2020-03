Die Corona-Pandemie lässt viele Bundesliga-Klubs in eine aus wirtschaftlicher Sicht unsichere Zukunft blicken. Deswegen lassen sich die Fußballklubs diverse Aktionen einfallen, um den finanziellen Schaden während der fußballfreien Zeit so gering wie möglich zu halten. So hat etwa der FK Austria Wien ein virtuelles Fan-Buffet ins Leben gerufen.

Austria-Fans können virtuellen Burger und vieles mehr erwerben

"Was es da gibt? Vieles, was es auch im Stadion gibt: Etwa Burger, Bier und Käsekrainer. Und, wie es sich für einen "Kaffeehaus-Klub" gehört: Natürlich darf auch ein guter, virtueller Kaffee nicht fehlen", schildert die Austria in einer Presseaussendung.

Der getätigte Einkauf gilt als Spende, wenngleich es im Falle einer Fortsetzung der Saison einen Kiosk-Gutschein für die "virtuellen-Buffet-Nutzer" geben würde: "Sollte die Bundesliga vor dem 30. Juni 2020 forgesetzt werden können, so könnt ihr eure Bestellbestätigung am ersten öffentlichen Heimspiel-Tag im Fanshop gegen einen Kiosk-Gutschein einlösen", geben die Veilchen bekannt.

von Ligaportal, Foto: FK Austria Wien