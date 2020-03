Das Coronavirus sorgt aktuell in ganz Europa und fast auf der gesamten Welt für eine Flut an Absagen von Sportevents. Die europäischen Fußball-Ligen ruhen auf unbestimmte Zeit, die Fußball-Europameisterschaft wurde um ein Jahr verlegt. Auch die Olympischen Spiele werden definitiv nicht in diesem Jahr stattfinden und wohl in den Sommer 2021 verschoben werden.

Wie geht es weiter? Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Fußball-Klubs?

Es sind also äußerst ungewisse Zeiten und unzählige Fragen, welche die Corona-Krise mit sich bringt. Wann bzw. wie können die Meisterschaften fortgesetzt werden? Besteht die Möglichkeit, ab Anfang Mai bzw. Anfang Juni mit Geisterspielen fortzufahren und vor dem Stadion Schnelltests durchzuführen oder müssen die Verbände einen Abbruch in Betracht ziehen? Wie wirkt sich diese Corona-Krise auf die wirtschaftliche Situation der Vereine aus?

In der neuesten Folge des Podcasts „Der Audiobeweis“ von Sky Sport Austria werden diese Fragen behandelt. Moderator Thomas Trukesitz diskutierte mit dem österreichischen Genetiker Josef Penninger und Franz Schellhorn von der Denkfabrik Agenda Austria über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Fußball. Dabei wurden auch mögliche Lösungsansätze diskutiert, wie und unter welchen Umständen man die Saison möglicherweise fortsetzen könnte. Der Genetiker Josef Penninger ließ vor allem mit einer Aussage aufhorchen: „Es kann sehr wohl sein, dass wir uns auf eine Normalität einstellen müssen über viele Jahre hinaus, dass das (Coronavirus, Anm. d. Red.) ein Mal im Jahr durch die Welt zieht.“

Die spannende Diskussion im Video von Sky Sport Austria

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media

