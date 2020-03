Auch der Cashpoint SCR Altach hat sich in Zeiten der Corona-Krise etwas Besonderes einfallen lassen. Ab sofort können Fans, Freunde, Sympathisanten und Unterstützer des SCRA einen Beitrag zur Beibehaltung der wirtschaftlichen Gesundheit des Bundesligisten leisten, in dem sie sich ein symbolisches Ticket für das Spiel ohne Gegner am 25. April 2020 erwerben.

Drei Pakete verfügbar

Tickets für das "Spiel ohne Gegner" können sowohl online als auch manuell via Überweisung erworben werden. Hierfür hat der Verein drei Pakete geschnürt. Neben dem Standardticket für 10 Euro gibt es auch ein Paket für 19,29 Euro, welches das symbolische Ticket sowie einen speziellen Schal enthält. Beim teuersten Paket um 50 Euro gibt es neben dem symbolischen Ticket und dem speziellen Schal auch eine namentliche Nennung bei einem Heimspiel auf der SCRA-Videowall und in einem Beitrag der Vereinszeitschrift „GOAL". Außerdem wird man zu einem Dankeschön-Event mit den Altach-Profis sowie einem Stadionmenü eingeladen.

Wer ein fiktives Bier oder eine fiktive Wurst erwirbt, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel für einen Jahresvorrat Bier teil.

Fans bestimmen Aufstellung

Wie bei jedem Spiel gibt es auch beim „Spiel ohne Gegner | MITANAND für da SCRA“ eine Aufstellung. In den kommenden Tagen voten die SCRA-Fans via Facebook-Abstimmung aus aktuellen und ausgewählten ehemaligen SCRA-Spielern für ihre Traum-Elf.

Peter Pfanner, Präsident SCR Altach: „Die Investitionen des SCR Altach in den vergangenen Jahren waren auf das nachhaltige und langfristige Fortbestehen, sowie eine stetige Weiterentwicklung auf allen Ebenen, ausgerichtet. Nur so konnte es gelingen, den Verein als feste Größe im Österreichischen Bundesligafußball zu etablieren. Darüber hinaus leistet der SCRA einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, der weit über die 90 Minuten hinausgeht und vor allem jene mit einschließt, denen das Leben nicht immer wohlgesonnen war. All das wird jetzt durch die Folgen des Corona Virus, die uns leider alle treffen, in Gefahr gebracht. Die Durchführung eines fiktiven Spiels ist gewiss keine neue Idee des SCR Altach. Wie alles andere, sind wir aber immer bestrebt, das auf unsere ganz eigene Art und Weise durchzuführen und unseren Fans, Freunden, Sympathisanten und Unterstützern so eine Möglichkeit zu geben, dem SCRA in dieser schwierigen Zeit zu helfen.“

von Ligaportal, Foto: Cashpoint SCR Altach