Hape Kerkeling ist eine deutsche Comedian-Legende und vor allem für seine geniale Erschaffung von Kunstfiguren bekannt. Neben den legendären Auftritten u.a. als Horst Schlämmer war der in Recklinghausen geborene Deutsche auch als Fernsehmoderator, Autor, Sänger, Synchronsprecher und Schauspieler unterwegs. Ein absolutes Multitalent, wenn man so will, das Hape Kerkeling vor mehreren Jahren auch in Österreichs Fußballszene unter Beweis gestellt hat.

Hape Kerkeling alias Albertas Kli­ma­wiszys hält Journalisten am Schmäh

Vor etwas mehr als 20 Jahren zog es den Comedian für die damalige Fernsehshow „Darüber lacht die Welt“ nach Graz, um dort einen gefinkelten Plan in die Tat umzusetzen. Dieser lautete: Am Tag vor dem Grazer Derby in der österreichischen Bundesliga zwischen Sturm und GAK eine ganze Fußball-Nation am Schmäh zu halten, in dem man Hape Kerkeling alias Albertas Kli­ma­wiszys als neuen Trainer des GAK vorstellt.

Kerkeling spielte dabei einen litauischen Fußballtrainer, der im Rahmen einer Pressekonferenz den anwesenden Journalisten vorgestellt wurde. Der damalige GAK-Coach Klaus Augenthaler verkaufte damals glaubhaft, dass er ein lukratives Angebot aus Frankreich vorliegen hätte und den Klub verlassen werde. Peter Svetits, der damalige Präsident des GAK, hatte dieser ungewöhnlichen, aber äußert lustigen Aktion zugestimmt, da er als großer Fan von Hape Kerkeling galt.

Nach einer rund 20-minütigen Pressekonferenz, in welcher der angebliche neue GAK-Trainer zahlreiche skurrile Aussagen getätigt sowie ein angebliches litauisches Lied vorgetragen hatte, ging es weiter auf den Trainingsplatz. Dort stellte sich „Neo-Coach“ Albertas Kli­ma­wiszys kurz den Spielern vor und ordnete umgehend kuriose Laufübungen an. Irgendwann hatten die GAK-Kicker jedoch die Nase gestrichen voll und verließen geschlossen den Platz. Kurz darauf löste GAK-Präsident den Spaß auf.

Der "Kult-Prank" im Video

von Ligaportal; Foto: Screenshot/Youtube