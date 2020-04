Es ist eine völlig neue und herausfordernde Situation, mit der unsere Bevölkerung in Zeiten wie diesen konfrontiert ist. Unsere gewohnte Lebensweise wurde auf den Kopf gestellt, viel Abwechslung gibt es aufgrund der Absagen von kulturellen und sportlichen Events nicht. Normalerweise würde sich die Tipico Bundesliga bereits mitten im Finaldurchgang befinden, aktuell steht der Fußball jedoch zumindest bis Anfang Mai still. Dass diese Pause verlängert werden wird, ist äußerst wahrscheinlich.

Gernot Trauner: "Man trainiert ein wenig ins Nichts"

Auch für die Profikicker in der Tipico Bundesliga ist die aktuelle Situation eine völlig neue, müssen sich diese doch anstatt auf den Trainingsplätzen in den eigenen vier Wänden fit halten. „Natürlich ist es ungut, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Man trainiert ein wenig ins Nichts“, sagt Gernot Trauner in einem Interview mit dem Volksblatt. „Jetzt ist Selbstdisziplin gefragt, aber die haben wir beim LASK“, fügt der Kapitän des LASK hinzu.

Der Fußball rückt in Zeiten wie diesen recht schnell in den Hintergrund, wenngleich viele Fans und Sympathisanten dieses wunderbaren Sports hoffen, dass der Spielbetrieb möglichst bald wieder aufgenommen werden kann. Beim aktuellen Tabellenführer hat man jedoch einen Weg gefunden, wie man den Fokus der Spieler weiterhin auf dem Fußball halten kann. Wie Gernot Trauner verrät, bekommen die LASK-Kicker wöchentlich Videoszenen zugeschickt, die sie analysieren sollen. „Damit wir mit dem Kopf ein wenig beim Fußball bleiben und die Sinne schärfen, was wir am Platz machen wollen. Es ist taktische Arbeit für den Kopf.“

"Der sportliche Weg wäre die fairste Lösung für alle"

Wann bzw. ob die Meisterschaft überhaupt fortgesetzt werden kann, ist derzeit jene Frage, die Fußball-Österreich täglich beschäftigt. Innerhalb der Liga ist man sich wohl einig, dass eine sportliche Lösung - sprich eine Fortsetzung der Meisterschaft unter Voraussetzung gesundheitlicher Auflagen - der fairste Weg wäre. Das sieht auch Gernot Trauner so: „Natürlich wollen wir, dass fertig gespielt wird. Am liebsten wäre uns, wenn mit Zuschauern gespielt werden kann, wenn es mit Geisterspielen geht, wird man es auch nehmen. Der sportliche Weg wäre die fairste Lösung für alle“, betont der 28-jährige Linzer.

Sollte die Meisterschaft allerdings nicht fortgesetzt werden können, muss auch eine Entscheidung fallen. Auch hier werden bereist mehrere Szenarien genannt, wie etwa eine Annullierung der gesamten Saison oder auch die Wertung der bisher gespielten Meisterschaft. „Da wird es keine faire Lösung geben, die alle zufrieden stellt“, glaubt der LASK-Kapitän.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media