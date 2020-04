Vor einigen Wochen hatte der ehemalige Kicker Frenkie Schinkels mit einem Anti-Coronavirus-Video für Aufsehen im Netz gesorgt. Nun meldet sich der gebürtige Niederländer mit einem höchst skurrilen Facebook-Video zurück. Lediglich bekleidet mit einem T-Shirt sowie einer Küchenschürze spaziert der 57-Jährige durch sein Haus und bereitet in seiner Küche einen sogenannten „Corona-Schmaus“ zu.

Der "Corona-Schmaus" landet im Müll

In der Pfanne landeten dabei u.a. Maden sowie Hundekot und eine toten Ratte. Ein unappetitliches Gericht, welches letztendlich auch in den Müll gekippt wurde. Im Laufe des Videos richtet der Ex-Kicker auch eine Botschaft an die Öffentlichkeit: „Wir brauchen kein Affentheater mehr“, bezieht sich Schinkels wohl auf die steigenden Fälle der häuslichen Gewalt.

Außerdem appelliert er an den Zusammenhalt und präsentiert am Ende des Videos das, was Österreich kulinarisch ausmacht: Eine Brettljause sowie einen Weißwein. Seine Durchhalteparole zum Schluss: „We can do it, Österreich! Come on!“

von Ligaportal, Foto: Rene Malik/Ligaportal