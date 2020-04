Seit heute Montag ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken in Super- und Drogeriemärkten Pflicht. Die Fußballvereine nutzen diese Maßnahme, um den Fans Schutzmasken im Vereinsdesign zu verkaufen. Während der SK Rapid bereits in der vergangenen Woche mit dem Verkauf gestartet hatte und bis dato mehr als 15.000 Masken an den Mann und die Frau brachte, zogen heute weitere Bundesligisten nach.

Austria, Sturm und Hartberg ziehen nach

So gaben heute die Wiener Austria, Sturm Graz und der TSV Hartberg bekannt, dass man nun auch Schutzmasken im Vereinsdesign anbieten kann. "Veilchen gehen dabei in doppelter Hinsicht mit gutem Beispiel voran. Denn: Mit jedem Kauf einer Austria-Maske (Mikrofaser/6 Euro pro Stück) schützt Ihr nicht nur Eure Mitmenschen, sondern spendet auch einen Euro pro Stück an den Samariterbund Favoriten. Dieser ist aktuell im einwohnerstärksten Bezirk Wiens besonders gefordert", schreibt die Austria in einer Aussendung.

Die Lieferungen sollen aufgrund der hohen Nachfrage nach Ostern erfolgen.

Auch der TSV reagiert auf die Coronakrise und bietet ab sofort gebrandete Masken an.



Alle Infos zu den Masken sowie ein paar Ostergeschenkideen findet ihr hier: https://t.co/5SgyJONI4k#zuhausebleiben #gsundbleiben #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/994bDwfXck — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) April 6, 2020

von Ligaportal, Foto: FK Austria Wien