Was man in den letzten Tagen und Wochen ohnehin vermutet hatte, ist seit Montagvormittag fix: Wie die Bundesregierung in einer Pressekonferenz zur Corona-Krise bekannt gab, sind öffentliche Veranstaltungen mit Publikum bis zumindest Ende Juni untersagt. Übertragen auf den Fußball bedeutet dies, dass die Meisterschaft der Tipico Bundesliga - im Falle einer Fortsetzung - wohl nur mit Geisterspielen möglich sein wird.

Geisterspiele bleiben eine Option

Zuletzt hatte Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler verkündet, dass es Ausnahmeregelungen hinsichtlich des Betretungsverbotes für Sportstätten geben werde, damit Spitzensportler wieder dem Training nachgehen können. Demnach könnten weniger kontaktintensive Outdoor-Sportarten wie etwa Tennis früher ausgeübt werden, als kontaktintensive Indoor-Sportarten.

Ob die Tipico Bundesliga in Form von Geisterspielen fortgesetzt werden kann, ist weiterhin offen. Wie ein Sprecher des Sportministeriums gegenüber der APA mitteilt, hänge dies davon ab, wie die Marschrichtung bei einer möglichen Lockerung der Covid-Maßnahmen im Bereich Sport aussieht, heißt es.

Die österreichische Fußball-Bundesliga wird in einer Videokonferenz nach Ostern die weitere Vorgehensweise besprechen. Womöglich gibt es dann bereits erste Informationen, wie man im Falle eines Meisterschaftsabbruchs die Frage nach dem Meister sowie Absteiger, Aufsteiger und Europacup-Plätze regeln wird. Aufgrund des erweiterten Zeitfensters wegen der Verschiebung der Europameisterschaft in den Sommer 2021 wird man jedoch wohl eher zuwarten, ob man die Meisterschaft nicht doch zu Ende spielen kann.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media