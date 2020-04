Red Bull Salzburg hat den besten Rasen in der Tipico Bundesliga. In einer von der Vereinigung der Fußballer (VdF) durchgeführten Umfrage erhielt das Grün der Red-Bull-Arena 9,09 von 10 möglichen Punkten. Dicht dahinter folgt der Rasen des Allianz-Stadions in Wien Hütteldorf mit 9,05 Zählern.

Austria-Rasen erhält katastrophale Punktzahl

Auf Rang drei landet der LASK mit 8,73 Punkten. Dahinter folgen Altach (8,50) und der WAC (7,59). Eine herbe Pleite im Rahmen dieser Umfrage muss hingegen der FK Austria Wien hinnehmen. So wurde das Geläuf der Veilchen mit katastrophalen 3,55 Zählern bewertet. Damit liegt die Wiener Austria sogar hinter der schlechtesten Wertung in der 2. Liga (FAC).

Abgestimmt haben bei der sogenannten “Pitch Competition” die Fußballer der Gästemannschaft nach dem jeweiligen Auswärtsspiel.

„Spannend ist, dass es hin und wieder auch wörtliche Bemerkungen und Zusatzkommentare gibt. Von Skandal bis unterirdisch waren schon einige interessante Zitate dabei. Es ist aber auch zu erwähnen, dass es für den ein oder anderen Rasen auch schon den Kommentar „perfekter Teppich“ oder „ein Zuckerl“ gab", sagt Gregor Pötscher, Projektleiter der VdF- Pitch Competition.

