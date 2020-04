Er zählt mit seinen jungen 19 Jahren zu den begehrtesten Talenten Europas, steht seit geraumer Zeit in den Notizblöcken zahlreicher Top-Klubs und ist ein wichtiger Bestanteil in der Mannschaft von Red Bull Salzburg: Dominik Szoboszlai. Der gebürtige Ungar, der bereits acht A-Länderspiele für sein Heimatland bestritt, war in der neuesten Ausgabe des Podcasts der Salzburger Bullen zu Gast.

Dominik Szoboszlai: "Das war auch mein Fehler ganz am Anfang"

In der siebenten Folge des Podcasts „Einstellungssache“ spricht das Talent über seinen Vater Zsolt Szoboszlai, der selbst Fußballprofi in Ungar war, sowie über weitere spannende und amüsante Themen. Zudem blickt Dominik Szoboszlai auf seine Anfangszeit in der Kampfmannschaft der Roten Bullen zurück. Am 27. Mai 2018 hatte er sein erstes Bundesliga-Spiel für RB Salzburg absolviert.

Damals war der gebürtige Ungar gerade einmal 17 Jahre alt. Anfangs dürfte es dem Top-Talent jedoch an der nötigen Disziplin gemangelt haben, wie er selbst zugibt: „Bei Marco habe ich nicht so viele Chancen gehabt, aber das war auch mein Fehler ganz am Anfang. Ich bin damals von Liefering gekommen und habe gedacht: ‚Ok, wenn ich so arbeite wie bei Liefering, dann kann ich hier auch spielen‘. Es ist halt nicht gegangen“, blickt er auf die schwierige Anfangszeit zurück.

Dann begriff Szoboszlai jedoch, dass er sich nur an die Worte seines damaligen Coaches Marco Rose halten musste, um eine Chance zu bekommen: „Dann habe ich das gemacht, was er mit gesagt hat. Er meinte, dass ich mehr arbeiten, mehr laufen, nicht als letzter zum Training kommen und nicht als erster wieder gehen soll“, so der gebürtige Ungar. „Ich kann mich bei ihm bedanken, weil wenn er es mit mir nicht so gemacht hätte, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Hätte er es nicht so gemacht, wäre ich jetzt auch kein Stammspieler bei Jesse Marsch, denke ich“, so Szoboszlai weiter.

Der Podcast mit Dominik Szoboszlai

Listen to "Dominik Szoboszlai – Tattoosünden" on Spreaker.

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media