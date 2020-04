Exakt einen Monat ist es nun her, dass wir in Österreich zuletzt ein Bundesliga-Spiel zu sehen bekommen haben. Zudem steht seit mehreren Wochen auch der Trainingsbetrieb komplett still. Geht es nach der klaren Mehrzahl der Bundesligisten, soll der Trainingsstop nach Ostern jedoch Geschichte sein.

Elf Bundesliga-Klubs plädieren für Trainings-Restart

Wie eine von der Vereinigung der Fußballer (VdF) durchgeführte Umfrage ergibt, sprechen sich fünf Bundesliga-Klubs für eine rasche Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs aus.

Sechs Vereine plädieren für einen Restart des Trainings, sofern genau formulierte Bedingungen vorliegen und die Freigabe von Mannschaftstrainings durch die Behörden erteilt werden sollte. Das erklärt Gernot Zirngast, VdF-Vorsitzende, gegenüber der APA und dem Kurier.

Lediglich die Kicker des WSG Swarovski Tirol sprechen sich gegen eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs aus. Hier muss jedoch erwähnt werden, dass die Umfrage zu einem Zeitpunkt gestartet wurde, als in Tirol noch Vollquarantäne gegolten hatte.

Zurzeit fasst man einen Termin unmittelbar nach Ostern ins Auge, um das Training in Form von Kleingruppen wieder aufzunehmen. Eine Genehmigung steht jedoch noch aus.

von Ligaportal; Foto: GEPA/Red Bull Media