Fabian Miesenböck vom SV Mattersburg hat sich zuletzt aufgrund einer Blind- und Dickdarmentzündung einer Notoperation unterziehen müssen, nachdem er am vergangenen Wochenende in ein Spital in Klagenfurt eingeliefert worden war. „Es war schon die Hölle, ich hatte eine schwere Blind- und Dickdarm-Entzündung. Aber alles ist zum Glück gut verlaufen, es geht mir schon viel besser“, wird der gebürtige Kärntner auf der Facebook-Seite des SV Mattersburg zitiert.

Fabian Miesenböck konnte Spital bereits verlassen

Miesenböck konnte das Spital bereits verlassen, befindet sich auf dem Weg der Besserung und „will in 2-3 Wochen mit leichtem Lauftraining wieder einsteigen“, schreibt der SV Mattersburg.

Der Mittelfeldspieler war im vergangenen Sommer vom slowakischen Klub Trnava zum SVM gewechselt. Seither absolvierte er für die Burgenländer 12 Pflichtspiele (ein Tor).

von Ligaportal, Foto: GEPA/Red Bull Media