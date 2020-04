Die österreichische Fußball-Bundesliga hat am Freitag in einer Presseaussendung bekannt gegeben, dass die erstinstanzlichen Urteile des Lizenz- und Zulassungsverfahrens für die Saison 2020/21 nicht wie ursprünglich geplant am kommenden Dienstag, 14. April, zugestellt und kommuniziert werden. Diese Enstcheidung war aufgrund der aktuellen Corona-Krise und der damit verbundenen wirtschaftlichen Unsicherheiten so zu erwarten.

Zeitliche und inhaltliche Änderungen im nationalen Lizenz- und Zulassungsverfahren

"Analog zur Empfehlung und Vorgehensweise der UEFA-Klublizenzierung lässt auch die Österreichische Fußball-Bundesliga die Ereignisse und Auswirkungen rund um die COVID-19-Pandemie in das nationale Lizenz- und Zulassungsverfahren einfließen. Diesbezüglich ist sowohl mit zeitlichen als auch mit inhaltlichen Änderungen zu rechnen, weshalb am 14. April keine erstinstanzlichen Urteile beschlossen werden", schreibt die österreichische Bundesliga. 31 Lizenz- bzw. Zulassungsanträge wurden bis Dienstag, 3. März, eingebracht.

Weitere Informationen sollen dann nach der Klubkonferenz, die am Donnerstag, dem 16. April stattfindent, folgen.

von Ligaportal, Foto: Josef Parak