Am gestrigen Donnerstag machte ein Transfer-Gerücht die Runde, wonach der französische Traditionsklub Olmypique Lyon Interesse an Red Bull Salzburgs Maximilian Wöber hätte. Eine Online-Plattform aus Frankreich hatte berichtet, dass Lyons Sportdirektor Juninho - seines Zeichens ehemaliger brasilianischer Freistoßkünstler - den 22-jährigen Österreicher als potentiellen Nachfolger von Innenverteidiger Marcelo Antonio Guedes ins Auge gefasst haben soll.

Reiter über Wöber-Gerücht: "Mit uns hat keiner gesprochen"

Am heutigen Freitag nahm Stephan Reiter, Geschäftsführer Wirtschaft des FC Red Bull Salzburg, Stellung zum angeblichen Interesse aus Frankreich. "Das ist eine Zeitungsente. Mit uns hat keiner gesprochen", stellte Reiter im Rahmen einer Talkrunde im ORF klar.

Der Geschäftsführer der Salzburger Bullen schmunzelte jedoch und betonte, dass er sich freue, dass auch in Zeiten der Corona-Krise Transfer-Gerüchte entstehen. Dies sei ein "kleines Zeichen der Normalität, die in Europa einkehrt", so Stephan Reiter abschließend.

