Vor einer Woche hatte Frenkie Schinkels mit einem kuriosen Kochvideo für Lacher im Netz gesorgt. Unmittelbar vor dem Ostersonntag meldet sich der Ex-Kicker mit einem neuen Facebook-Video an die Öffentlichkeit. Diesmal präsentiert sich der gebürtige Niederländer in einem Osterhasenkostüm und appelliert an die Gesellschaft.

Schinkels schwärmt vom Bundeskanzler und appelliert an die Bevölkerung

„Ich spiele den Osterhasen, weil wir so lange zu Hause bleiben. Wir feiern Ostern, denken aber trotzdem auch an unsere Mitmenschen“, sagt Schinkels, der an das Durchhaltevermögen der österreichischen Bevölkerung appelliert: „Wir sind stark, Österreich. Wir haben so eine tolle Willenskraft und Disziplin. Wir schaffen das“, weiß der 57-Jährige.

Schinkels findet auch äußerst lobende Worte für unsere Regierung und schwärmt von Bundeskanzler Sebastian Kurz: „Bastie Fantastie“, steht auf einem Stück Karton geschrieben. „Er macht einen super Job. Die Bild-Zeitung lobt ihn. Wir werden international endlich wieder wahrgenommen“, freut sich der Ex-Kicker.

Am Ende des Videos entblößt Schinkels seinen durchtrainierten Oberkörper und erklärt, dass dieser nicht vom Weintrinken oder Herumliegen entstanden sei. „Gemma raus in die frische Luft. Österreich, come on!“, lautet seine abschließende Botschaft.

Video: Frenkie Schinkels als Osterhase

von Ligaportal, Foto: Rene Malik/Ligaportal