Kann die Bundesliga-Saison in Österreich in Form von Geisterspielen fortgesetzt werden oder nicht? Diese Frage beschäftigt Klubs und Fans bereits seit Wochen. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler macht den Fans nun etwas Hoffnung. Wie der gebürtige Steirer gegenüber der Kleinen Zeitung betont, bemühe man sich um die Durchführbarkeit von Geisterspielen in der Bundesliga.

Geisterspiele? Regierung arbeitet in internationaler Abstimmung

„Wir arbeiten in internationaler Abstimmung mit den Fußballverbänden daran, dass Spiele der obersten Ligen ohne Zuschauer möglich werden“, so der Sportminister, der jedoch betont, dass dies schwieriger sei, als man sich vorstelle. Dennoch wagt der bekennende Fans des SK Sturm Graz eine Prognose: „Wir werden Geisterspiele von Sturm Graz erleben, ehe wir wieder einmal ins Stadion gehen.“

Bis zum 30. Juni sind in Österreich Veranstaltungen mit Publikum untersagt. Am kommenden Mittwoch wird der ÖFB in einer Sitzung über die weitere Vorgehensweise im gesamtösterreichischen Fußball beraten und entscheiden.

von Ligaportal, Foto: Harald Dostal/fodo.media